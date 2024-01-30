Kuruluş Osman 146. bölüm 2. fragman: Yakup Bey ölüyor! Saadet Hatun, Bala Hatun’u öldürüyor… ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan artacak. Diziden yeni fragman geldi. Yakup Bey'in ölümüne dayanamayan Saadet Hatun, Bala Hatun'u öldürecek. Peki Bala Hatun kurtulabilecek mi? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Kuruluş Osman, tarihi dizilerin vazgeçilmezleri arasında yer alarak her Çarşamba ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Metin Günay'ın başarılı yönetmenliği ve Mehmet Bozdağ'ın etkileyici senaryosuyla hayat bulan dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini detaylarıyla izleyicilere sunuyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Faruk Aran gibi usta oyuncular yer alıyor.

Son bölümüyle heyecanı zirveye çıkaran diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Bala Hatun son nefesini veriyor

Osman Bey, kendisine ihanet eden Cerkutay'a hesabını soruyor.

Alaeddin Bey, Yakup'u görünce kapıları kapattırıyor ve içeride bir hain olduğunu söylüyor. Yakup Bey vuruluyor.

Yakup Bey'in ölümüne dayanamayan Saadet Hatun ise, Bala Hatun'u bıçaklıyor. Bakalım Bala Hatun kurtulacak mı?

İşte Kuruluş Osman 146. bölüm 2. fragman...