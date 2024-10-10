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Kuruluş Osman 167. bölüm fragmanı: Holofira evleniyor! Damat Orhan değil...

Kuruluş Osman 167. bölüm fragmanı: Holofira evleniyor! Damat Orhan değil... Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son fragmanda Holofira'nın zorla evlendirilmesi, dizide tansiyonu yükselten bir gelişme oldu. İzleyiciler, bu olay karşısında Orhan'ın ne yapacağını merakla bekliyor. İşte Kuruluş Osman 167. bölüm fragmanı...