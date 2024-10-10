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Tarihi dizilerin gözdesi Kuruluş Osman, her bölümüyle izleyicilerini büyülemeye devam ediyor.
Burak Özçivit ve Özge Törer’in güçlü performanslarıyla dikkat çeken dizi, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici senaryosuyla izleyicilerden tam not aldı.
Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Osman Bey’in yeni stratejileri ve düşmanlarına karşı kurduğu planlar ön plana çıkıyor.
Diziden yeni fragman geldi.
HOLOFİRA EVLENİYOR
Dizinin yeni bölüm fragmanında Holofira, gladyatörle zorla evlendiriliyor. "Ölürüm de Orhan'dan başkasıyla evlenmem" diyen Holofira ne yapacak?
Orhan bu evliliğe engel olacak mı? İşte Kuruluş Osman 167. bölüm fragmanı...