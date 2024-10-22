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Haber Merkezi

Kuruluş Osman, izleyicileri ekrana kilitleyen bir başka bölümüyle geri dönüyor.

Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey, yeni bölüm fragmanında düşmanlarına karşı zekice geliştirdiği stratejilerle izleyicileri büyüleyecek.

Oba içerisindeki gizli oyunlar ve ittifak arayışları ise heyecanın dozunu daha da artırıyor. Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor!

EVLENİYORLAR

Osman Bey, Türk milletinin birliği için güçlü mesajlar verirken, Bizans’ın saldırıya geçmesiyle obadaki gerilim tırmanıyor.

Öte yandan Orhan Bey ve Holofira’nın mutlu anları heyecan dozunu artırıyor. İşte Kuruluş Osman 168. bölüm 2. fragman…