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Haber Merkezi

Tarihi dizilerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, izleyicileri her bölümde ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Burak Özçivit ve Özge Törer’in sergilediği etkileyici performanslar, dizinin kalitesini bir kez daha ortaya koyarken, tarih dolu hikayesiyle büyük beğeni topluyor.

Dün akşamki bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşen diziden yeni fragman geldi.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Orhan Bey, Holofira’nın zorla evlendirilmek üzere olduğunu öğrendiğinde, onu kurtarmak için büyük bir kaçış planı kurar. Ancak düğünden kaçmayı başaran ikili, yolda bekleyen tehlikeli bir tuzakla karşılaşır.

Orhan ve Holofira, bu tehlikeli yolculuğu atlatıp mutlu sona ulaşabilecekler mi? Dizinin yeni bölümünde tüm bu sorular yanıt bulacak.

İşte Kuruluş Osman 168. bölüm fragmanı...