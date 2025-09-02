Abone ol: Google News

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 7. sezon tarihi belli oldu mu?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 12:38
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 7. sezon tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizide, tarihin en güçlü padişahlarından Orhan Bey'e hayat verecek ismin Mert Yazıcıoğlu olduğu açıklanmıştı.

Mert Yazıcıoğlu'nun diziye dahil olmasıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başladı.

Her sezonu büyük ilgi gören dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merakla araştırılıyor.

İzleyiciler "Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını arıyor.

Peki, Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin 7. sezonunun Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

