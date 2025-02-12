Yağmur Uçar

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizis, kadrosundaki oyuncularla dikkat çekiyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ile rol arkadaşı olan Özge Törer, beğenilen oyuncular arasında yer alıyor.

YENİ POZLAR

Dizide Bala Hatun'u oynayan Özge Törer, son pozlarıyla gündem oldu.

Yırtmaçlı eteği ile poz veren Törer, Instagram'ı mest etti.

Takipçileri ise "yaktın bizi", "maşallah bala", "bal gibisin", "bu ne güzellik" gibi yorumlar yazdı.

İşte o kareler...