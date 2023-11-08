Laz Ziya'nın kızı yıllara meydan okumuş! Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle büyüledi! Kurtlar Vadisi dizisinde Meral karakterine hayat veren oyuncu Müge Ulusoy'un son hali sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Müge Ulusoy'un son hali..

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Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı olan Meral karakterine hayat veren oyuncu Müge Ulusoy son haliyle gündeme oldu.

Kurtlar Vadisi dizisinin en popüler karakterleri arasında yer alan Meral karakteri uzun yıllar gündemde kalmıştı.

Laz Ziya'nın kızı Meral karakteri ile adından uzun seneler söz ettiren ünlü oyuncu Müge Ulusoy, Kurtlar Vadisi'nin ardından birçok projede yer aldı.

Müge Ulusoy, 6 Mart 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Oyuncu Müge Ulusoy ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında 'Yasemince' isimli dizide rol alarak yaşadı.

Müge Ulusoy son olarak 2010 yılında ekrana gelen 'İhanet' dizisinde rol alarak ekran karşısına çıkmıştır.

Müge Ulusoy, Kurtlar Vadisi'nin ardından Adı Aşk Olsun, Masum Değiliz, Kız Babası, Ezo Gelin, Yertsiz Yurtsuz, Hayat Apartmanı, Pars: Narkoterör, Gazi ve İhanet isimli dizilerde rol aldı.

Başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündeme geldi..

İşte Müge Ulusoy'un son hali..