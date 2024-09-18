Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, Ay Yapım imzalı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi NOW’da yayınlanıyor.
Başrollerinde Cemre Baysal, Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı’nın olduğu dizi, konusuyla dikkat çekiyor.
Brezilya dizisi ‘Avenida Brazil’ isimli diziden uyarlanan ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’, oyuncularıyla da gündemde.
Dizideki karakterler izleyicilerin radarına girmeyi başarırken, "Serap"ı canlandıran Dilara Aksüyek de beğeni topladı.
Aksüyek'in sosyal medya paylaşımları cesurluğuyla göz kamaştırdı.
YAZA VEDA POZLARI
37 yaşındaki Dilara Aksüyek, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen isimler arasında yer alıyor.
Aksüyek, cesur kıyafet tercihleri ile dikkatleri çekiyor.
Dilara Aksüyek, spor kombini ile objektif karşısına geçti. Peş peşe yayınladığı kareler, adeta mest etti.
İşte o pozlar...