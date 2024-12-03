Leyla ile Mecnun'daki Erdal Bakkal'ın son hali ortaya çıktı! Gören inanamıyor...

Hüseyin Topuz

Bir döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun dizisindeki Erdal Bakkal'ın dükkanı sosyal medyada gündeme geldi.

İlk bölümü 9 Şubat 2011 yılında ekrana gelen Leyla ile Mecnun, kısa sürede ekranların fenomen dizisi haline gelmişti.

Yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine kavuşan dizi 104. bölümüyle ekranlara veda etmişti.

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun'un oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimler yer alıyordu.

Dizide yer alan bakkal dükkanının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Dükkanın son halini gören dizinin hayranları üzüntülerini belirten paylaşımlarda bulundu.

İşte Erdal Bakkal'ın son hali;