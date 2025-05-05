Lucas Torreira'nın yeni aşkı tanıdık çıktı! Meğer Galatasaray'ın...

Yağmur Uçar

Galatarasay'ın sevilen orta saha oyuncusu Lucas Torreira, saha içinde olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Ünlü futbolcu, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.

Lucas Torreira, sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla görüntülendi.

Devrim Özkan ile uzun bir beraberlik yaşayan ve yollarını ayıran Torreira, yeni sevgilisi olduğu öne sürülen isimle şaşırttı.

O isim, moda dünyasından tanıdık çıktı.

Gizemli kız arkadaşın, moda dünyasında epey tanınır bir isim olan Essin Baris olduğu ortaya çıktı.

Özellikle erkek modasına kendi imzasını taşıyan yaratıcı tasarımlarıyla iz bırakmayı amaçlayan Baris, hali hazırda Hâkim Ziyech ve Ryan Babel gibi isimlere stil danışmanlığı yapıyor.