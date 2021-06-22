'Maraşlı'nın yayın günü değişti: Maraşlı dizisi hangi güne alındı?

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın yayın gününde değişikliğe gidildi. Peki Maraşlı dizisi hangi gün yayımlanacak? İşte yeni yayın tarihi..

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ATV'nin ilgiyle takip edilen Maraşlı dizisi, pazartesi günleri seyirci ile buluşuyordu.

Son zamanlarda final iddiaları ile gündeme gelen dizi hakkında yeni bir karar alındığı belirtildi.

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı'nın yayın gününde değişikliğe gidildi. Bunun üzerine Maraşlı'nın hayranları, Maraşlı dizisi hangi güne alındı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Maraşlı dizisi hangi güne alındı? İşte Maraşlı yeni yayın tarihi...

MARAŞLI DİZİSİ HANGİ GÜNE ALINDI?

Yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği ATV'nin fenomen dizisi Maraşlı'nın yayın gününde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Buna göre, Burak Deniz ve Alina Boz'u buluşturan dizi, önümüzdeki haftadan itibaren salı akşamları izleyiciyle buluşacak.

MARAŞLI KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.