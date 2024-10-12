Yağmur Dinç

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile uzun süreli birlikteliklerini 2017 yılında evlilikle taçlandırmış, 1 yılın sonunda da boşanmıştı.

Subaşı, daha sonra 2023 yılında Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenip 4 ay sonra onunla da ayrılmış ve boşanmıştı.

Bir süredir kalbi boş olan Subaşı, aşkını Bali'de buldu.

Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni aşka yelken açan Subaşı, birlikte yoga yaptığı, motorla seyahat ettikleri anı paylaştı.

Akabinde ise Marlon Teixeira kimdir, kaç yaşında, ne işe yapıyor merak konusu oldu.

İşte ünlü model hakkında bilgiler...

MARLON TEIXEIRA KİMDİR

Marlon Teixeira, 1992 doğumlu bir Brezilyalı model ve sosyal medya fenomenidir.

Genç yaşta model kariyerine adım atan Marlon, uluslararası düzeyde birçok marka ve tasarımcıyla çalışarak dikkat çekmeyi başarmıştır.

Modellik kariyerinin yanı sıra, sosyal medya platformlarında da var olan Teixeira, özellikle Instagram'da paylaştığı stil ve yaşam tarzıyla takipçilerinin ilgisini çekmektedir.

Teixeira'nın sağlıklı yaşam konusundaki ilgisi de dikkat çekiyor.