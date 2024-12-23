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Marmaray'da yürek ısıtan anlar: Danslarıyla müzisyen gençlere eşlik ettiler

Marmaray'da yürek ısıtan anlar: Danslarıyla müzisyen gençlere eşlik ettiler İstanbul'da Marmaray'da bir müzisyenin şarkı söylemesi üzerine yolculuk eden çiftler ayağa kalkarak dans etmeye başladı. Ortaya çıkan keyifli anlar böyle görüntülendi.