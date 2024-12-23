Haber Merkezi
Zaman zaman parklarda, bahçelerde veya sokaklarda dans eden insanlar görmeye alışığız.
Ancak bu sefer dansın adresi Marmaray oldu...
İstanbul'dan sosyal medyaya yansıyan bir video, görenlerin beğenisini kazandı.
Marmaray'da bir müzisyenin şarkı söylemesi üzerine yolculuk eden çiftler ayağa kalkarak dans etmeye başladı.
MÜZİSYEN ÇALDI: VATANDAŞLAR DANS ETTİ
Çiftlerin dans ettiği görüntüler, Marmaray'da bulunan başka vatandaşlar tarafından kayda alındı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler yüzleri gülümsetti.
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