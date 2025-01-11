MasterChef 2024 finali ne zaman, saat kaçta? Onur mu, Kerem mi kazanacak?

Yağmur Dinç

MasterChef'te beklenen an geldi.

2024 sezonu boyunca ekranda ter döken yarışmacılar için final zamanı.

MasterChef'te ilk dörde kalan isimler Eda, Semih, Onur ve Kerem olmuştu.

Eda yarışmayı dördüncü olarak bitirirken, Semih ise dün akşam üçüncülük ile ayrıldı.

Canlı finali oynamak ise Onur ve Kerem'e kaldı.

MasterChef'i başından beri takip edenler, büyük finali sabırsızlıkla bekliyor. Bu kapsamda, "MasterChef 2024 finali ne zaman, saat kaçta" merak ediliyor.

Aynı zamanda büyük ödülün ne olacağı da araştırma konusu.

İşte finale dair detaylar...

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN

MasterChef Türkiye 2024 finali, 11 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'da canlı olarak TV8'de yayınlanacak.

MASTERCHEF 2024 ÖDÜLÜ

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz senelerde şampiyon olan isimler lüks otomobil kazanmıştı. Ancak bu sene verilecek olan büyük ödül henüz netlik kazanmadı.

Bu akşam canlı yayında şeflerin büyük ödülü de açıklaması bekleniyor.