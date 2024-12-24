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MasterChef 2024 ne zaman bitecek? Final tarihi değişti!

MasterChef 2024 ne zaman bitecek? Final tarihi değişti! TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef'te ceket giyiliyor. Bu kapsamda izleyiciler bir yandan da Survivor'ı merak ediyor. Peki, MasterChef 2024 ne zaman bitecek? Final tarihi belli mi? Beklenmedik değişiklik! Detaylar haberimizde...