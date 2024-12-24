MasterChef 2024 ne zaman bitecek? Final tarihi değişti!

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı MasterChef, final heyecanına doğru gidiyor.
TV8'de yayınlanan fenomen yemek yarışması, şef adaylarının hayallerini süslüyor.
En iyi tabakları yaparak şampiyon olmak isteyenler, şimdilerde ceket yarışında.
Finalistlerin belli olduğu MasterChef'te final tarihi de merak edildi.
Akabinde Survivor'ın başlaması beklenen yarışmanın bitiş tarihi hemen hemen netleşti.
Peki, MasterChef 2024 ne zaman bitecek? İşte final günü...
MASTERCHEF 2024 FİNALİ
MasterChef Türkiye finali için henüz net tarih açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıllarda MasterChef yarışmasının sona ermesinin ardından Survivor başlıyordu. Bu tarih ise Şubat ayına tekabül ediyordu.
Yeni Survivor 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Bu sebeple MasterChef Türkiye'nin Aralık ayı sonunda final yapması bekleniyor.