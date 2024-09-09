MasterChef 8 Eylül 2024 kim elendi, kim gitti? Adını duyunca yıkıldı... Dün akşam ekrana gelen MasterChef eleme gecesinde bir yarışmacı hayallerine veda etti. Bölümü kaçıranlar ise "MasterChef'te kim elendi, kim gitti" merak ediyor. İşte elenen isim...

Yağmur Dinç

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te hafta boyunca takım mücadelesi veren yarışmacılar, son ürün olan "fındık" ile elemeyi atlattı.

Zeynep, Akın, Muratcan, Beril ikinci turda tekrar yarışarak bir hafta daha MasterChef'te kalmak için ter döktü.

İkinci turda yarışmacılardan Somer şefin tabağı "The Alice" yapmaları istendi.

Tart ve sardalyadan oluşan tabak için yarışmacılar elinden geleni yaptı ancak bir isim yarışmaya veda etti.

Bölümü kaçıranlar, "8 Eylül 2024 MasterChef'te kim elendi, kim gitti" merak ediyor. İşte bölüme dair detaylar...

MASTERCHEF 8 EYLÜL ELENEN KİM ELENDİ

Rakiplerinden daha çok hata yaparak MasterChef hayallerine veda eden isim Zeynep oldu.

Kızlar evinden birçok isim Zeynep'in elenmesi karşısında gözyaşı döktü.