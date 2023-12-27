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TV8'in ekran başına kilitleyen programı Masterchef All Star'da yine heyecan doruktaydı.
Pazartesi akşamı ilk ceketin sahibi Tahsin olurken bu akşam ikinci ceket için ter döktü.
Yarışmacılar ilk etapta, zerdeçal ve yeşil zeytinin ön planda olduğu kreatif tabaklar çıkardı.
Son düzlükte heyecan dorukta
İlk turda Eren 20,5, Barbaros 18, Hasan 21, Sergen 19,5, Esra 17,5 ve Kıvanç 21 puan topladı.
Yurt dışındaki 2 Michelin yıldızlı tek Türk restoranın sahibi unvanıyla uluslararası üne sahip şef Ahmet Dede, bu akşam Masterchef'in konuğu oldu.
Finale adını yazdı
Ahmet Şef'in kendi tarifi olan tatlıyı yapan yarışmacıların ikinci turda aldıkları puanla belli oldu.
İkinci turda yarışmacılardan Barbaros, 46,5 puan toplayarak şef önlüğünü kazandı.
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