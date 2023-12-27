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MasterChef All Star'da finale doğru: İkinci şef önlüğü de sahibini buldu

MasterChef All Star'da finale doğru: İkinci şef önlüğü de sahibini buldu MasterChef All Star'da ikinci ceketin sahibi belli oldu. Tahsin'den sonra Barbaros da ceket giyerek ilk beşe kaldı.