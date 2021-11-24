MasterChef Araz Aknam'ın eşi Galatasaray'ın yıldızı çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden biri olan Araz Aknam'ın eşi, Galatasaray'ın voleybolcusu çıktı. İşte Masterchef Araz Aknam'ın eşi...

TV8 ekranlarının uzun soluklu yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda ana kadroda yer alarak kendisini milyonlara tanıtan başarılı yarışmacı Araz Aknam, özel hayatıyla gündeme gelmeyi tercih etmeyen yarışmacılar arasında yer alıyor.

Yeri geldiğinde sempatik tavırlarıyla kendisini sevdiren, yeri geldiğinde antipatik hareketleriyle yaka silktiren Araz Aknam'ın hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Aknam'ın hayatı hakkında araştırma yapanlar, eşinin kim olduğunu görünce şoke oldu. Sevilen yarışmacının eşinini ünlü voleybolcu olduğu ortaya çıktı.

ECEM ALICI İLE EVLİ

Araz Aknam, 2015-2016 yıllarında Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi sezonunda Galatasaray'da forma giyen Ecem Alıcı ile evli. Ecem Alıcı, şimdilerde Sarıyer Belediyespor takımında oynuyor.

1994 yılında dünyaya gelen Ecem Alıcı, 1.87 boyundadır. Aslen Nevşehirli olan ünlü voleybolcu, bir dönem Çanakkale Belediyesi'nde de forma terletmiştir.

Araz Aknam ve Ecem Alıcı, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.