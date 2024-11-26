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Haber Merkezi

Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, MasterChef'te de konuşuldu ve yarışmacılardan Beyza Aydın, peş peşe itiraflarda bulundu.

Beyza, 2 yıl evli kaldığını ve bu süreçte ise şiddete uğradığını söyledi.

Yüzünde izler olduğunu da söyleyen yarışmacı, hem izleyenleri hem de stüdyodakileri hüzne boğdu.

MASTERCHEF BEYZA NE ZAMAN EVLENDİ?

Evli olduğunu daha önce paylaşmayan Beyza, yaşadıklarını anlatırken konuşmakta zorlandı. Konuşmakta zorlanan Beyza, "2 sene önce bir evlik geçirdim ve şiddete maruz kaldım. Ben kadınları çok iyi anlıyorum ve örnek olarak buraya geldim." diyerek hiçbir kadının yalnız olmadığını ve güçsüz olmadığını söyledi.

KADINLARA SESLENDİ

Kadınlara seslenen Beyza, "Hiç vazgeçmeyin, hiçbir şey sizden değerli değil" dedi. Beyza ayrıca yüzünde evliliğinde gördüğü şiddet yüzünden izler olduğunu söyleyerek "Yandığım gün üzülmedim çünkü alıştım." dedi.