Yağmur Dinç

MasterChef'te 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü özel bölümü tanıtımı yayınlandı.

Fragmanda Beyza, iki yıl önce şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde itiraf etti.

Beyza, "Yüzümde de izler vardı. O yüzden yandığım gün o kadar üzülmedim çünkü alıştım." sözleriyle yürekleri dağladı.

Yüzünde şiddet nedeniyle izler bulunduğunu belirten Beyza, yarışma sırasında geçirdiği kazadan dolayı üzülmediğini, çünkü geçmişteki deneyimlerinin ona dayanma gücü verdiğini söyledi.

ŞİDDET İTİRAFI

Beyza, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de o kadınlardan biriyim. 2 yıl önce şiddete maruz kaldım. Hayallerim, hedeflerim var. Onun altında kalmak istemedim. Ben buradan kadınlara destek olmak istiyorum. En iyi onları ben anlayabilirim" ifadelerini kullandı.

Beyza'nın açıklaması sırasında Somer Şef gözyaşlarını tutamadı.