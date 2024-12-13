MasterChef Beyza’nın Annesinin Şaşırtan Güzelliği! İlk Kez Ortaya Çıktı...

Yağmur Dinç

MasterChef Türkiye'de finale az bir zaman kaldı.

Yarışmacılar, önlüğü giymek ve şampiyon olmak için ter döküyor.

TV8'in fenomen programında her bölüm git gide daha heyecanlı oluyor.

Yayınlanan fragmanda ise yeni bölüme anneler konuk oldu.

Annelerini gören yarışmacılar duygusal anlar yaşarken, benzerlikleri de şaşırttı.

BEYZA'NIN ANNESİ

MasterChef Beyza Aydın'ın annesini görenler, şaşkınlık yaşadı.

Annesi ile oldukça benzeyen Beyza'nın güzelliğini de kimden aldığı ortaya çıktı.

Fransa'dan yarışmaya konuk olan anne kızın o anları izleyicileri büyüledi.

İşte MasterChef Beyza ve annesi...