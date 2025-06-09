MasterChef Cemre'nin kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Filenin Sultanları'nda...

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MasterChef'e katılmasıyla adını duyuran ve şampiyon olarak hafızalara kazınan Cemre Uyanık, All Star'da da boy göstermişti.

Şimdilerde işlerine devam eden Cemre, yeteneği dışında bir konu ile gündeme geldi.

Cemre Uyanık'ın kardeşinin kim olduğunu duyanlar, adeta şok oldu.

MİLLİ VOLEYBOLCU

Milletler Ligi'nin şu ana kadar en çok blok yapan ve 3 maçta izleyen herkesi kendine hayran bırakmayı bırakan oyuncusu Deniz Uyanık'ın Cemre'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Vakıfbank'ta forma giyen Deniz Uyanık, Filenin Sultanları'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Cemre'nin gurur paylaşımı, takipçilerinin Cemre ve Deniz'in kardeş olduğunu fark etmesini sağladı.