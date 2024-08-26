MasterChef Dilara'dan olay itiraf!
Editör: Yağmur Dinç

TV8'in sevilen yarışması ile adını duyuran Dilara Başaran, iki sezonda da yarıştı.

All Star kadrosunda da yer alan Başaran, şimdilerde kendi restoranını işletiyor.

MasterChef Dilara'dan yıllar sonra şaşırtan bir itiraf geldi.

Yarıştığı sezonda dikkat çeken Dilara, yarışmaya katıldıktan sonra çalışma hayatından çok daha öğretici olduğunu fark ettiğini açıkladı.

ŞAŞIRTAN İTİRAF

Gurmoss'a röportaj veren MasterChef Dilara, "Asla yarışmaya katılmayı düşünmüyordum. Hatta yarışmayı izlerken bunlar da aşçı mı, diye eleştiriyordum" dedi.

"İster Michelin yıldızlı restoranlarında isterse benim gibi ünlü otellerde çalışmış olsun; MasterChef çok başka bir yer" diyen Dilara, "Zamanla yarışmak çok yorucuydu" diye konuştu.