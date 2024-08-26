MasterChef Dilara'dan olay itiraf! "Bunlar da aşçı mı" MasterChef Türkiye'de iki farklı sezonda yarışan yarışmacı Dilara Başaran'ın yıllar sonra gelen itirafı şaşırttı.

Editör: Yağmur Dinç

TV8'in sevilen yarışması MasterChef ile adını duyuran Dilara Başaran, iki sezonda da yarıştı.

All Star kadrosunda da yer alan Başaran, şimdilerde kendi restoranını işletiyor.

MasterChef Dilara'dan yıllar sonra şaşırtan bir itiraf geldi.

Yarıştığı sezonda dikkat çeken Dilara, yarışmaya katıldıktan sonra çalışma hayatından çok daha öğretici olduğunu fark ettiğini açıkladı.

ŞAŞIRTAN İTİRAF

Gurmoss'a röportaj veren MasterChef Dilara, "Asla yarışmaya katılmayı düşünmüyordum. Hatta yarışmayı izlerken bunlar da aşçı mı, diye eleştiriyordum" dedi.

"İster Michelin yıldızlı restoranlarında isterse benim gibi ünlü otellerde çalışmış olsun; MasterChef çok başka bir yer" diyen Dilara, "Zamanla yarışmak çok yorucuydu" diye konuştu.