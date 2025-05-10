MasterChef Eda'yı gören tanıyamıyor! İşte son hali...

Hüseyin Topuz

MasterChef 2019 ve 2023 sezonlarında mücadele eden isimlerden biri olan Eda Karabulut son haliyle dikkat çekti.

Fazla kilolarından kurtulan Eda Karabulut son haliyle takipçilerinin beğenisini topladı.

İki sezon boyunca MasterChef'te hünerlerini sergileyen Eda Karabulut, yarışmanın ardından büyük değişim sürecine girdi.

Verdiği kilolar ile dikkat çeken Eda Karabulut adeta bambaşka biri oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Eda Karabulut'un son paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Ünlü ismin paylaşımlarına "Maşallah çok güzel zayıflamışsın", "Gençleşmiş resmen" ve "Çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Eda Karabulut'un son hali...