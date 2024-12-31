MasterChef finali ne zaman? MasterChef 2024 ne zaman bitiyor?

Hüseyin Topuz

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2024'ün final tarihi merak ediliyor.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başladı.

Son olarak Beyza'nın elendiği MasterChef Türkiye'de kalan yarışmacı sayısı 4 oldu.

Finale kalan 4 yarışmacının belli olmasının ardından programın sona ereceği tarih hakkında aramalar hız kazandı.

Programın takipçileri "MasterChef Türkiye ne zaman bitecek?" ve "MasterChef finali ne zaman?" sorularına yanıt arıyor.

Kimin şampiyon olacağı büyük merak uyandırırken finalin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

Peki, MasterChef Türkiye 2024 ne zaman sona erecek? İşte final tarihi...

MasterChef 2024 ne zaman sona erecek?

MasterChef Türkiye 2024'ün final tarihi henüz belli olmadı. Ancak programın Ocak ayının ilk haftasında final yapması bekleniyor.