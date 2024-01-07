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MasterChef Hasan'dan büyük hata! İşte elenmesine sebep olan o hata...

MasterChef Hasan'dan büyük hata! İşte elenmesine sebep olan o hata... MasterChef Türkiye'ye 3. olarak veda eden isim Hasan Biltekin oldu. Hasan'ın yarı finalde yaptığı büyük hata elenmesine yol açtı. İşte o büyük hata...