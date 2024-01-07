MasterChef Hasan'dan büyük hata! İşte elenmesine sebep olan o hata...

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Tahsin, Hasan ve Esra'nın finale kalmak için mücadele ettiği MasterChef'te büyük final için geri sayım başladı.
MasterChef Türkiye'nin 6 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümünde finale kalan iki isim belirlendi.
Finale kalmak için büyük çaba sarfeden Tahsin, Hasan ve Esra tüm hünerlerini sergilerken Hasan'ın yaptığı büyük hata elenmesine neden oldu.
Yarı finalde programa veda eden Hasan'ın yaptığı hata sosyal medyada gündeme oturdu.
Hasan'dan büyük hata
Masterchef Türkiye'de finale bir adım kala elenen isim Hasan oldu. Hasan’ın tatlısının içinden streç film çıktı.
Hasan'ın elenmesinin ardından MasterChef Türkiye All Star'da finale Esra ve Tahsin kaldı.