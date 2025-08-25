MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu bakın aslen nereliymiş!

MasterChef Türkiye’nin sevilen jürilerinden ünlü şef Somer Sivrioğlu, hem kendine özgü tarzıyla hem de yemek konusundaki engin bilgisiyle izleyicilerin yakından takip ettiği isimlerden biri.

Televizyon ekranlarında gösterdiği samimi tavırlarıyla merak uyandıran Sivrioğlu’nun hayatı ve özellikle memleketi de sıkça araştırılıyor.

Peki, Somer Sivrioğlu aslında nereli? İşte ünlü şefin hayatına dair merak edilen detaylar...

Ünlü şef Somer Sivrioğlu 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğunu burada geçiren Sivrioğlu, gastronomiye olan ilgisini genç yaşlarda keşfetti.

Eğitim hayatını Türkiye'de tamamladıktan sonra kariyerine farklı bir yön vermek isteyen Sivrioğlu, Avustralya'ya taşındı ve burada Türk mutfağını dünyaya tanıtma yolunda önemli adımlar attı.

Sivrioğlu, Sydney'de açtığı restoranlarla Türk mutfağının modern yorumlarını misafirleriyle buluşturdu ve kısa sürede büyük başarı elde etti.

Avustralya'da uzun yıllar yaşayan şef, hem akademik çalışmalara imza attı hem de gastronomi alanında pek çok ödül kazandı.

2018 yılında MasterChef Türkiye jüriliğine adım atan Somer Sivrioğlu, bugün hem Türkiye'de hem de yurtdışında tanınan başarılı bir şef olarak kariyerini sürdürüyor.