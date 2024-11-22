MasterChef Kerem'in eşini gören bir daha baktı! Gönlünü yabancı güzele kaptırdı...

Yağmur Dinç
MasterChef Türkiye, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğinde TV8'de ekranlara geliyor.
Bu dönem yarışmaya damga vuran isimlerden biri de Kerem Bilginer.
Mutfaktaki başarısıyla isminden söz ettiren Kerem Bilginer, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu.
11 Temmuz 1992’de İstanbul’da dünyaya gelen Kerem, evli olduğunu açıkladı.
ABD'de sous şefliği yapan MasterChef Kerem'in eşini görenler beğeni yağmuruna tuttu.
Kerem Bilginer’in eşi Sabrina Roman Bilginer ile çekilmiş samimi fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte MasterChef Kerem'in eşi...