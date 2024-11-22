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MasterChef Kerem'in eşini gören bir daha baktı! Gönlünü yabancı güzele kaptırdı...

MasterChef Kerem'in eşini gören bir daha baktı! Gönlünü yabancı güzele kaptırdı... MasterChef 2024'e damga vuran isimlerden Kerem Bilginer, özel hayatıyla merak konusu oldu. Bilginer'in eşini görenler ise beğeni yağmuruna tuttu.