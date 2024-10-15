Yağmur Dinç

MasterChef Türkiye 2024’ün yeni sezonunda ana kadroya giren isimler arasında dikkat çeken Onur Üresin, adından söz ettiriyor.

Aşçılık dünyasına adım attığı genç yaşlardan itibaren kazandığı deneyimlerle dikkat çeken Onur, bu yılki yarışmada yeteneklerini sergiliyor.

Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık Bölümü mezunu olan Onur, profesyonel mutfak kariyerine 16 yaşında adım attı.

MasterChef Onur Üresin, uluslararası deneyim kazanmak için 19 yaşında İngiltere’ye taşındı ve burada hem yaşayıp hem de kariyerine devam ediyor.

İŞTE GENÇLİK HALİ

Masterchef Onur, X hesabından 16 sene önce başladığı mesleğine ait ilk anları paylaştı.

Onur, "16 sene önce mesleğe ilk başladığım zamanlarda o kadar aşık oldum ki bu mesleğe kendimi geliştirmek için her daim mücadele verdim şükürler olsun şimdi buradayız ve hedefe doğru emin adımlarla " dedi.