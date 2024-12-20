Yağmur Dinç

. MasterChef Türkiye yarışmasında final geri sayım devam ederken ilginç anlar da yaşanıyor.

MasterChef Türkiye'de ilk ceketin sahibi Beyza olurken ikinci ceketi de Kerem kazandı. Semih ise 3. ceketi kazanan isim oldu.

Dördüncü olarak yukarıya çıkan yarışmacı ise Erim...

ONUR'UN GÖZYAŞLARI

Yarışma boyunca başarısıyla adından söz ettiren Onur ise henüz ceket alamadı. Onur son olarak MasterChef fragmanındaki haliyle gündeme geldi.

"Ben hiç iyi değilim şef" diyerek bir anda ağlamaya başlayan Onur herkesi şoke etti.