MasterChef şampiyonu Metin Yavuz evlendi! Eşi güzelliğiyle mest etti "Yengeye maşallah" MasterChef Türkiye’nin son şampiyonu Metin Yavuz, dünya evine girdi. MasterChef Metin’in eşi Ecem Eseler, duru güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı.

ensonhaber.com

MasterChef 2022 sezonunun zaferli ismi Metin Yavuz, Ecem Eseler ile dünya evine girdi.

Geçtiğimiz yıl nişanlanan çift, önceki gün gerçekleşen düğünleriyle ömür boyu sürecek mutluluklarına adım attı.

Nikah töreninde, MasterChef yarışmasının diğer dikkat çeken yarışmacılarından Barış, Burak Kaya, Ayaz, Kıvanç, Uğur Kardaş, Yiğit, Melih, Dilan ve Sergen de yer aldı.

Nikahın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, takipçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Gelinin güzelliği beğeni topladı

Metin Yavuz'un eşi Ecem Eseler'in gelinlik tarzı ve duru güzelliği ise takipçilerin beğenisini topladı.

Sade ve zarif bir gelinlik tercih eden Ecem Eseler, görüntüleriyle adından söz ettirdi. İşte o kareler…