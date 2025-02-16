Haberler



Medya



MasterChef Semih'in sevgilisi Survivor'dan çıktı! "Şaka mısınız"

MasterChef Semih'in sevgilisi Survivor'dan çıktı! "Şaka mısınız" . MasterChef Semih 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. Temiz'in aşk yaşadığı isim ise eski Survivor yarışmacısı çıktı.