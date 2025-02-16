Yağmur Uçar
Son olarak 2024 sezonunu bitiren MasterChef Türkiye, yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor.
Onur'un şampiyon olduğu yarışmayı 3. olarak tamamlayan Semihcan Temiz, özel hayatıyla gündeme geldi.
MasterChef Semih, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti.
SURVİVOR'DAN ÇIKTI
Semihcan Temiz'in sevgilisi de tanıdık çıktı.
Temiz'in romantik karelerini yayınladığı sevgilisi eski Survivor yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül olduğu öğrenildi.
Ilım, 2021 yılında Survivor'da mücadele etmiş performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.