MasterChef Türkiye ne zaman sona erecek? MasterChef 2024 final tarihi...

Hüseyin Topuz

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başladı.

Son olarak Alper'in elendiği MasterChef Türkiye'de kalan yarışmacı sayısı 7 oldu.

Programın takipçileri "MasterChef Türkiye ne zaman bitecek?" ve "MasterChef finali ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Kimin şampiyon olacağı büyük merak uyandırırken finalin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

Peki, MasterChef Türkiye ne zaman sona erecek? İşte final tarihi...

MasterChef Türkiye ne zaman sona erecek?

MasterChef Türkiye'nin final tarihi henüz belli olmadı. Ancak programın Aralık ayının sonunda final yapması bekleniyor.