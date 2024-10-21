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MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı daha veda etti

MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı daha veda etti MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde Akın'la son ikiye kalan Nevzat, Somer Şef'in tabağı olan Shudai Köri Udon'u en kötü yapan yarışmacı olarak elendi.