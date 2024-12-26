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Haber Merkezi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de final heyecanı devam ediyor.

İlk 6'ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ceket için yarışmaya hak kazandı.

Yarışmada ceket giyen isimler Kerem, Onur ve Eda oldu.

DÖRDÜNCÜ CEKET İÇİN YARIŞTILAR

25 Aralık Çarşamba akşamı, ilk turda yarışmacılardan mandalina, manda yoğurdu ve nane ile yaratıcı tabaklar yapmaları istendi.

İlk turda en yüksek puanı Beyza aldı.

İkinci turda yarışmacılar, ünlü şef Osman Sezener'in "Bu Üçlü Çok Güçlü" adlı yemeğini yapmaya çalıştı.

BEYZA KAZANDI

Jüri değerlendirmesi sonucunda dördüncü ceketi kazanan isim Beyza oldu.

Beyza, "Çok istedim, ilk defa beyaz ceket giyiyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.