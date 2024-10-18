Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde duygusal anlar yaşandı.

Yarışmanın son bölümünde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık mücadelesine çıktı.

Kazanan kırmızı takım oldu.

Mavi takım daha sonra bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hakan oldu.

Hakan eleme adayı olarak Nigar'ın ismini verdi.

HAKAN VE KAAN'LA PROBLEM YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Oylama öncesi yarışmacılar, eleme adayı olmamak için yaratıcı tabaklar yaptı.

Bu sırada Nigar, Danilo Şef ile dertleşti.

Nigar, Hakan ve Kaan ile problem yaşadığını dile getirdi.

Nigar yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamayarak, "Beni üzüyor bu konular. Hiç mutlu hissetmiyorum gerçekten. Ben çok tartışmayı seven bir insan değilim. Ben eşimle bile hiç tartışmadım. Böyle olmasını istemiyorum. Elimden de bir şey gelmiyor çünkü ben böyle bir insanım. Üstüne gidemiyorum olayların." dedi.

ANLATTIKLARIYLA DUYGULANDIRDI

Yanlış anlaşılma olduğunu dile getiren Nigar, daha sonra dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gözyaşlarını tutamayan Nigar daha önce yaşadıklarını anlattı.

Hayatını anlatan Nigar, 10 yıldır annesiyle konuşmadığını dile getirdi.

"ÇOK ZOR BÜYÜDÜK: SOKAKLARDA YATARDIK "

Babasının genç yaşta alkolden vefat ettiğini de ifade eden Nigar, şu ifadeleri kullandı: