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Haber Merkezi

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor.

Son olarak Kaan, Semih, Kerem ve Şirin'inpotada olduğu MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşandı.

Dişe diş mücadelede birbirinden güzel tabaklar hazırlandı.

ELENMEMEK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Şefler, ilk turda yarışmacılardan Konuralp Pirinci ile yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi.

İlk turda Kerem toplamda 18, Kaan 15, Şirin 15, Semih ise 20,5 puan aldı.

İkinci turda ise yarışmacılar Duxelle Pirzola adlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele etti.

KAAN VEDA ETTİ

MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu. 32 puan alan Kaan Masterchef'e veda etti.

MasterChef'e onuncu olarak veda eden Kaan "5-6 aydır buradayız, ne güzel eğlendik, ne güzel yedik, içtik. Tanıştığıma çok memnun oldum. Güzel günler geçirdik. Güzel adamlarsınız. Hepimizin yolun açık olsun" dedi.