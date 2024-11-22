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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan doruktaydı.

Son olarak yarışmanın dün akşamki bölümünde mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları, dokunulmazlık için mücadele ettikleri takım oyununda berabere kaldı.

Şefler ortak kararla iki takımdan istavrit tava ve salata istedi.

Kazanan kırmızı takım oldu.

ONUR VE SEMİH ARASINDA İPLER GERİLDİ

Takım oyunundan sonra ikili konuşmaya çalışırken Semih, Onur'un onu dinlemediğinden şikayet etti.

İkili konuşurlarken gerginlik yükseldi.

Onur, 'Bana elini kaldırma' diyerek uyardı.

"BOŞ YAPMA"

Semih de "Yalnız sen sinirli değilsin, ben de sinirliyim. Hep seni alttan alamayız." dedi.

Semih'in 'Boş yapma' demesi üzerine Onur adeta deliye döndü.

İki isim birbirinin üzerine yürüdü.

SEMİH İKİNCİ ELEME ADAYI OLDU

Takım arkadaşlarının araya girmesiyle gerginlik son buldu.

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Kerem kazandı.

Takımından en fazla oyu alan Semih, ikinci eleme adayı oldu.