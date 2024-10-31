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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor.

MasterChef'te haftalar ilerledikçe heyecan daha da arttı.

Son olarak programda tabaklar hazırlanırken Ezgi, farkında olmadan çift adım yaptı.

Daha sonra durumu fark eden Ezgi, yeniden çorba hazırlamaya geçti.

ÇİFT TADIM YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

O anları Ezgi böyle anlattı:

Şefim, ben bir şey söyleyeceğim. İki dakika kala bir çift adım yaptım. O yüzden yeni baştan ufak bir blender, yeniden çekme, yeniden süzme işlemi yaptım. Kerem buna koştu, ben ne yapacağımı şaşırmış durumdaydım. Şu an tabii ki çift tadım yapamamış, kural hatasız bir çorba içiyorsunuz ama son 2 dakika o telaşla maalesef çift tadım yaptım. O yüzden o çorbayı atıp yeniden bir çorba yapmam gerekti.

Diğer yandan şefler, yarışmacılardan alabaş ile yaratıcılık yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran ve şeflerden büyük övgü alan isim Şirin oldu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Şirin, bir ismi eleme adayı olarak belirledi.

AKIN VE EZGİ POTADA

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Şirin potaya bir ismi gönderdi.

Şirin, 3. eleme adayı olarak Akın'ı seçti.

Üçüncü eleme adayının belli olmasının ardından Mavi Takım, oylama ile 4. eleme adayını belirledi.

Yapılan oylamada en fazla oyu alan kaptan Ezgi, 4. eleme adayı olarak seçildi.