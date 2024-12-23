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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de sona yaklaşılıyor.

Yarışmada birbirinden güzel tabaklar hazırlandı ve şefler tercih yapmakta zorlandı.

Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Şefler ilk turda 3 ürünün ön plana çıkmasını istedi. Daha önceki oyunlarda 2 ürün ile yaratıcılık istenirdi.

İLK ETAPTA 3 ÜRÜNÜN ÖN PLANA ÇIKARILDIĞI YEMEKLER YAPILDI

Bu kez yarışmacılardan sarı kanat, rezene ve limon tuzu ile bir ürün yapmaları istendi.

İlk turda limon tuzu, rezene ve sarıkanat balığı ile yaratıcı bir tabak hazırlayan yarışmacılardan Eda, toplamda 17 puan aldı.

Semih 18,5 puan alarak sonraki tura geçerken; Erim ise toplamda 19 puana ulaştı.

Beyza 18,5 puan alırken, Onur ise şeflerden 20,5 puan topladı. Kerem, 21,5 puan aldı.

ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR KONUK OLDU

İkinci etapta ise ünlü şef Ömür Akkor'un tabağı yapıldı.

Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda yumurtalı, karamelize soğanlı bir müceddere pilavı ve sumak ekşili bir salata hazırladı.

Gece sonunda Eda, toplamda 42 puan aldı. Semih 44,5 puan aldı.

Beyza ise toplamda 49,5 puan aldı. Erim de toplamda 48 puana ulaştı.

KEREM REKOR KIRARAK İLK CEKETİ GİYEN İSİM OLDU

Onur, şeflerden toplamda 48,5 puan alırken; Kerem 51 puana ulaştı.

Böylece, MasterChef 2024’te ceketi giyen ilk isim Kerem Bilginer oldu.

Ayrıca Kerem, aynı zamanda bu sezonda 50 puanı geçen ilk yarışmacı olarak rekor kırdı.