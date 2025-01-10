MasterChef Türkiye'de ilk finalist belirlendi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2024'te finale doğru heyecan dorukta.
Dün akşam gerçekleşen yarı finalde Eda, Kerem, Semih ve Onur, şeflerin beğenisini kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi.
Şeflerin verdiği puanlar sonrasında son 2 aday Onur ve Kerem oldu.
ONUR İLK FİNALİST OLDU
Gecenin sonunda şeflerden en yüksek puanı alan isim, adını finale yazdırdı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı başardı.
Gecenin sonunda, 85 puanla en yüksek skoru elde eden Onur, ilk finalist oldu.
"AİLEME VERDİĞİM SÖZÜ TUTABİLDİM"
MasterChef 2024'ün ilk finalisti olan Onur, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Çok mutluyum. Aslında en mutlu olduğum konu aileme verdiğim sözü tutabildim en azından. Elimden gelenin en iyisini final günü yapacağım. Sosyal medyadan çok güzel destekler alıyorum. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.
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