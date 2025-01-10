MasterChef Türkiye'de ilk finalist belirlendi

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2024'te finale doğru heyecan dorukta.

Dün akşam gerçekleşen yarı finalde Eda, Kerem, Semih ve Onur, şeflerin beğenisini kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi.

Şeflerin verdiği puanlar sonrasında son 2 aday Onur ve Kerem oldu.

ONUR İLK FİNALİST OLDU

Gecenin sonunda şeflerden en yüksek puanı alan isim, adını finale yazdırdı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı başardı.

Gecenin sonunda, 85 puanla en yüksek skoru elde eden Onur, ilk finalist oldu.

"AİLEME VERDİĞİM SÖZÜ TUTABİLDİM"

MasterChef 2024'ün ilk finalisti olan Onur, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: