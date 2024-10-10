TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de haftalar ilerledikçe heyecan daha da artıyor.

Son olarak yarışmacılar birbirinden güzel tabakları hazırladı ve potaya giden isimler belirlendi.

Şefler ilk turda mavi takım ile kırmızı takım'dan İskandinav mutfağı yapmalarını istedi.

İSKANDİNAV MUTFAĞINDAN YEMEKLER YAPILDI

Menü ise Rakmousse, Hasselback Patates, Fiskegrateng, Kroppkakor, İsveç Köfte, Farikal ve Kardemummabullar şeklindeydi.

Kıyasıya mücadelede birbirinden güzel tabaklar hazırlayan mavi takım ile kırmızı takım arasında şefler seçimini yaptı.

Dokunulmazlığı kırmızı takım aldı ve eleme potasından kurtuldu.

Mavi takımdan Ezgi'nin "Tamamen yanlış başladığımızı düşünüyorum." demesi üzerine Somer Şef uyarıda bulundu.

"KENDİ YEMEĞİMİ ALAYIM GERİSİ UMRUMDA DEĞİL HAVASINDASINIZ"

Somer Şef şunları söyledi:

Bir kişilik sayı avantajınız var. Mavi takım kaptanısın, ilk oyunu kaybetmişsin ikinci oyunu kazanman lazım. Birazcık acı konuşacağım. Bir takımın bir oyunda karşı takım tarafından bu kadar ezildiğini görmedim MasterChef'te. Hiçbiriniz 'Bir saniye Nevzat, ne yaptın?' demedi. Benim diyesim geldi. O bir dakika süreyi biz size tartışın, kim başlasın, kim başlamasın diye verdik. Bakıyoruz herkes tezgahlarında yemek bakıyor. O kadar ben kendi yemeğimi alayım, kazanayım, gerisi umurumda değil, havasındasınız ki. Bu şekilde kazanma ihtimaliniz yok.