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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye tüm hızıyla sürüyor.

MasterChef'te haftalar ilerledikçe heyecan daha da artarken, oyunda yapılan kural ihlali ise şeflerin gözünden kaçmadı.

Yapılan tabakları değerlendiren şefler, dokunulmazlığı kırmızı takıma verdi.

KIRMIZI TAKIM KAZANDI

Mavi takımdaki yarışmacılar ise ikinci turda eleme potasına gitmemek için mücadele etti.

Somer Şef, mavi takımın neden kaybettiğini, "Evet Semih, önce bir kural hatası. Defalarca uyanmamıza rağmen yukarıya bakma diye inatla yukarıya bakıp, Onur'un yönlendirmesiyle Nigar'ı seçmen. Belki de alabileceğiniz puanı kaybettiniz. Alabileceğiniz belki de iki puanı kaybettiniz." sözleriyle anlattı.

SOMER ŞEF KURAL HATASINI ANLATTI

Öte yandan Somer Şef yaşanan olayı şöyle anlattı:

Gün geçmiyor ki, kural ihlali arkasına kural ihlali olmasın. Yine bir kural ihlali var. Dedik ki, seçim yaparken kaptanlar arkaya bakmayacak, kaptanlar yukarıya bakmayacak. Mavi takımdan puf böreği dendiğinde Nigar, Onur ve Eda yukarıda. Nigar, Onur'a ben biliyorum diyor. O sırada Semih takıma dönüyor, sanki arkaya dönüyormuş gibi. Yukarıya dönüp bakıyor ve Onur da Nigar'ı işaret ediyor. Nigar'ı seç diye.

ONUR VE EDA POTADA

Dokunulmazlığı alan Şirin, ilk eleme adayı olarak Onur'u seçti. Onur ilk kez eleme potasına gidiyor.

Mavi takımda yapılan oylamada en fazla oyu alan isim Eda oldu.

Onur ve Eda eleme potasına gönderilen isimler oldu.