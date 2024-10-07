MasterChef Türkiye'de olay çıkartan alışveriş listesi: Elenen isim de belli oldu MasterChef Türkiye'de eleme gecesinde yaşanan kopya şefleri sinirlendirdi. Ürün değişimi yapılırken yarışmaya veda eden isim de belirlendi. Sevilen programa veda eden isim Ayşe oldu.

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Haber Merkezi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, dün akşam heyecanlı bir bölümle yayındaydı.

Bir ilkin yaşandığı programda, eleme gecesinde Eda ile Şirin'in kopya hazırlayıp kağıda yazması şefleri şoke etti.

Şefler bu yaşanan olayın ardından ürün değişikliğine giderek yarışmaya devam etti.

Mehmet Şef Ezgi'ye "Senin cebindeki kağıt nedir?" diye sordu.

KOPYA KAĞIDI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ezgi ise "Şirin'in verdiği bir şey. Kendi bir yaratıcılık tabağı için, ürün unutmaması için bir not yazdı." dedi.

Duruma çok sinirlenen Mehmet Şef "Burada bir arkadaşınızın yapacağı yemeğin listesinin malzemelerini diğer bir arkadaşınız yukarıda okuyor. Sizin böyle bir hakkınız yok." dedi.

Somer Şef balkonda bulunan Ezgi'ye "Senin şu anda cebinde bir liste var, doğru mu? Nereye attın? Alabilir misin onu görebilir miyiz o listeyi?" dedi.

Gelen listeyi okuyan Somer Şef, "Az önce Mehmet Şef'e dedim ki, eminim tatlı için ayrı tuzlu için ayrı liste yapmışlardır dedim. Liste hazırlanmış ve Ezgi'ye verilmiş." diye konuştu.

AYŞE VEDA ETTİ

Şefler yaşanan bu kopya olayından sonra ürün değişikliğine gitti.

Açıklanan yeni ürün "Mercan Köşkü" ile yaratıcılık oldu.

Şefler tazesinin de kurusunun da kullanılabileceğini belirtti.

Son dörde kalıp Danilo Şef'in tabağını yapan yarışmacılar arasında en kötü tabağı yapan Ayşe, Masterchef'e veda etti.