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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye dün akşamki bölümünde dikkat çeken anlara sahne oldu.

Önceki bölümlerde Nigar, "Bu yapılmaması gereken bir şey olabilirdi o an hiç bunu düşünemedik." demişti.

Hakan ise Nigar'a inanmadığını belirterek "Komik geliyor bana. Gayet de isteyerek, bilinerek yapılan bir şey." diye konuşmuştu.

NİGAR'IN EŞİ HAKAN'A MESAJ ATTI

Nigar, daha sonra Hakan'ın kendisiyle kişisel problemi olduğunu söyleyerek, "Ben bunu burada bırakmıyorum. Dışarıda seninle görüşeceğim." açıklamasında bulunmuştu.

Bu bölümde Mehmet Şef, Hakan'a bir daha bireysel dokunulmazlığı kazanması halinde Nigar'ı eleme potasına gönderir misin diye sordu.

Mehmet Şef'in söz vermesiyle konuşan Hakan, Nigar'ın eşinin kendisine bir gece uyarı niteliğinde mesaj attığını söyledi.

"SENİ UNUTMAYACAĞIM MİNVALİNDE MESAJLAR GELDİ"

Hakan şunları söyedi:

"Aslında benim çok çok yükselmemin birkaç sebebi daha var. Telefonunuza bir anda mesaj gelebiliyor. Böyle durumlar olabiliyor. Bunlar beni her seferinde daha çok körüklüyor. Yangına benzinle gitmek gibi bir durum aslında. Onun dışında 'senin yaşına veriyorum bu yaptıklarını' gibi söylemler çok hoş söylemler değil. Halbuki çıkıp yarım ağız yerine tam ağız bir özür dilese, arkadaşlar ben böyle bir hata yaptım diye biz hepimiz yetişkin insanlarız bunu anlayışla karşılarız. Her insan hataya düşebilir. Mesajlar vesaire bunlar beni körükleyen şeyler. Bir daha dokunulmazlığı alırsam gönderir miyim? Evet gönderirim. 'Ben seni unutmayacağım' minvalinde mesajlar geldi. Burası bir yarışma ama insan bunları unutmuyor. Hata olabilir ama insanlar özür dilemeyi bilmeli. Bu kadar üstüne gitmek istemezdim işin doğrusu. Bir yerden sonra ne kadar haklı olsanız da sizin canınız sıkılıyor sonunda ama maalesef ki böyle durum. Bir daha yine yollarım."

"ÇOK İÇLENMİŞ VE ÜZÜLMÜŞ"

Mesaj muhabbetinden sonra Mehmet Şef, Nigar'a söz hakkı verdi.

Nigar, şu ifadeleri kullandı: