MasterChef Türkiye'de talihsiz kaza MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde talihsiz bir kaza yaşandı. Zeynep'in tezgahına bakmak için gelen Mehmet Şef elini yaktı.

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Haber Merkezi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yine heyecanlı bir bölümle izleyicinin karşısına çıktı.

Programda şefler, yarışmacılardan Akdeniz ülkelerinden yemekler teması ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi.

Haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışının kazananı ise mavi takım oldu.

MEHMET ŞEF ELİNİ YAKTI

Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele verirken Zeynep, çift tadım yaptı.

Mehmet Şef, Zeynep'in tezgahına gelip kaba dokunduğunda eli yandı.

POTAYA GİDENLER BELİRLENDİ

Bireysel dokunulmazlık yarışını kazanan Zeynep, 5. eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini söyledi.

Takım arkadaşlarından en fazla oyu alan Alper de, 6. eleme adayı oldu.