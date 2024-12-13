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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam heyecanlı bir bölümle daha izleyicinin karşısına çıktı.

Programda geçtiğimiz bölümlerde Beyza, Eda ve Şirin arasında yaşanan gerginlik devam etti.

Yarışmacılardan Beyza, Şirin'e soru sormak için söz aldı.

"BENİM KARARLARIMDA KÖTÜ NİYET ARIYORSUN DA EDA'DA NEDEN ARAMIYORSUN?"

Beyza, "Benim aldığım kararlarda hep kötü niyet aradı ki ben potaya yollamadım, kaptan olarak seçtim. Eda'nın seçeneği vardı. İstese Semih'e oy verirdi ama vermedi. Ben Şirin'e sormak istiyorum. Benim kararlarımda kötü niyet arıyorsun Eda'da neden aramıyorsun?" ifadelerini kullandı.

"EDA BENİM GİBİ PROFESYONELCE BAKIYOR"

Şirin ise, "Eda'nın benim gibi profesyonelce baktığını biliyorum, Semih'in yemeği benim yemeğimden daha zordu. Ben de olsam beni yazardım." cevabını verdi.

"BU KONUŞMA GERÇEKTEN KOMİK"

Eda, söz alarak "Bu konuşma gerçekten çok komikti. Ben adaletli olduğum içindi. Senin yaptığın profesyonellik değildi, o başka bir şeydi. Seninle benim yaptığım arasındaki farkı anlıyor. Semih'in daha çok zorluğu vardı aldığı yemekte, Şirin'e de giderken yaz beni arkadaş olarak sakın şey yapma." dedim diyerek Beyza'ya tepki gösterdi.

"ÇOK İYİ ANLADIM NEYİN NE OLDUĞUNU"

Beyza, "Ben Şirin'i potaya yollamadım. Ben Şirin'i sadece kaptan seçtim ve kötü niyetli oldum. Ben çok iyi anladım neyin ne olduğunu. Siz kendi aranızda düşünmüyorsunuz ama ben yapınca düşünüyorsunuz." diyerek kendini savundu.