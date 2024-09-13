MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Mehmet Şef'i sinirlendirdi MasterChef Türkiye'de şefler yemeği anlatırken yarışmacılar zarfları açtı. O anlarda Mehmet Şef yarışmacılara, "Arkadaşlar size kim zarfı açın dedi? Nereden geliyor bu cesaret? Siz burada kendi başınıza mı hareket edeceksiniz böyle?" diye tepki gösterdi.

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Haber Merkezi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yine heyecan doruktaydı.

Programda şefler yemeği anlatırken arka kısımda yarışmacılar hızlı davranarak zarfları açmaya başladı.

O esnada Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı.

"NEREDEN GELİYOR BU CESARET"

Mehmet Şef, "Arkadaşlar size kim zarfı açın dedi? Nereden geliyor bu cesaret? Siz burada kendi başınıza mı hareket edeceksiniz böyle? Koyun zarfları geriye." diyerek tepki gösterdi.

Kırmızı takımda Nevzat, Kerem, Semih, Erim, Ezgi; Mavi Takım'da Eda, Onur, Beyza ve Nigar zarfları açtığından Somer Şef, açmayan Yudum, Alper ve Beril'in karşısındaki Erim, Ezgi ve Nigar'ın 2 dakika geç başlayacağını söyledi.

AKIN VE NEVZAT ELEME ADAYI OLDU

2 takım arasındaki düelloyu kazanan 7-3'lük skorla mavi takım oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kaan, üçüncü eleme adayı olarak Akın'ın adını söyledi.

Takımından en fazla oyu alan Nevzat da 4. eleme adayı oldu.