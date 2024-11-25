Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

Bilindiği üzere eleme potasına giden isimler Kaan, Eda, Semih ve Muratcan olmuştu.

Safranla yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, canla başla mücadele etti.

İlk turun sonunda üç şeften; Muratcan toplamda 22, Eda 21, Kaan 21 ve Semih 18,5 puan aldı.

YARIŞMACILAR ELENMEMEK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

İkinci turda Eda, Kaan, Semih ve Muratcan, Danilo şef imzalı "Magnifico" adlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele etti.

Gece sonunda toplamda 41 puan alan Semih birinci oldu.

38,5 puan alan Eda ise ikinci oldu.

Kaan da 38 puan alarak arkadaşlarının yanına gitti.

MURATCAN VEDA ETTİ

İlk turda birinci olmasına rağmen; toplamda 36 puan alan Muratcan, veda eden isim oldu.

Mehmet Şef, “MasterChef’te şöyle bir durum var: iyi yemek yapmak, psikolojiyi iyi tutmak ve zaman geçtikçe mental yorgunluğu atlatabilmek... Hem okumuşsun hem usta-çırak ilişkisinde iyi yetişmiş bir gençsin. Bu yarışmada kendini ispatlamış oldun. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.” dedi.

Danilo Şef ise Muratcan’a çok yetenekli, çok vizyoner olduğunu ancak aynı anda çok şey düşünmesinin kendisi için sıkıntı yarattığını söyledi.

"BURAYA KADARMIŞ"

Somer Şef de Muratcan’a meslek hayatında daha çok yolu olduğunu ve yarışmadan elense de büyük MasterChef ailesi içinde olduğunu belirtti.

Askere gidip geleceğini sonrasında ise bir işletme açma hayali olduğunu söyleyen Muratcan “Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Kırdığım, üzdüğüm biri olduysa affola. Buraya kadarmış.” diye veda etti.