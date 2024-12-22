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Haber Merkezi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta.

Yarışmada final yaklaştıkça 6. ceket mücadelesi tansiyonu daha da artırdı.

Beyza, Kerem, Semih, Erim ve Eda’nın ardından Onur ve Şirin, MasterChef'te ilk 6’ya adını yazdıran son isim olabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girdi.

İLK 6'YA KALMAK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Yarışmanın bu kritik aşamasında, ilk olarak trüf mantarı ve kekik kullanarak yaratıcı yemekler hazırlandı.

İkinci etapta ise MasterChef Türkiye All Star şampiyonu Esra Tokelli’nin kaz etli imza tabağını en iyi şekilde yapmaya çalıştılar.

Somer, Mehmet ve Danilo Şef, hazırlanan yemekleri sunum, lezzet ve teknik açıdan detaylı bir şekilde değerlendirdi.

ŞİRİN VEDA ETTİ: SON DÖNEMDE ODAK PROBLEMİ YAŞIYORDUM...

Bu incelemenin ardından, 6. ceketi kimin kazandığı ve MasterChef hayallerine veda eden isim belli oldu.

Jüri üyelerinin puanlaması sonucunda 6. ceketi kazanan isim Onur oldu.

Şirin ise yarışmaya veda ederek MasterChef Türkiye 2024’ü 7. sırada tamamladı.

Şirin, “Kısmet, hayırlısı buraya kadarmış. Sizlere ve tüm Türk halkına teşekkür ederim. Sonuçta farklı bir ülkeden geldim ama kendimi yabancı gibi hissetmedim. İyi ki buraya gelmişim. Hayatımda ilk defa bir şeyi bu kadar istedim ve kısa sürede vazgeçmedim. Aşkla yaptım bu işi. Ceketi çok istedim ama olmadı. Son dönemde de odak problemi yaşıyordum. ” dedi.